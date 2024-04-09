Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Ramazan Bayramı mesajında huzur, barış, adalet ve merhamet diledi.

Sonuna gelinen Ramazan ayının eğiten, kırgınlıkları götüren, şifa veren, tazeleyen günlerini yaşadıklarını kaydeden Ünsal, Ramazan vesilesiyle yeniden kuşanılan kulluk şuuru, ibadet bilinci, sorumluluk duygusu, merhamet, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve kimsesizlerin kimsesi olma gibi değerlerin diğer aylarda da devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ünsal, büyüklerin, akrabaların, komşuların, gazilerin, şehit ailelerinin ve uzaktan yakından gönül bağı kurulan yakınların Ramazan Bayramı’nda aranması gerektiğini de belirtti.

-"Bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum”

Ramazan Bayramı’na içi buruk girileceğini de ifade eden Ahmet Ünsal, mesajında şunları kaydetti:

“Hep birlikte ellerimizi açalım ve dua ile avuçlarımıza inen sekineti, emniyeti, hidayeti, selameti insanlığa gönderelim. Başta Gazze'yi, Doğu Türkistan'ı, ümmetin yetimlerini, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ve dünyanın birçok yerinde zulüm gören mazlum kardeşlerimizin zalimin zulmünden kurtulması için dua edelim. Ülkemizin, milletimizin, gönül coğrafyamızın ve İslâm âleminin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize, âlem-i İslâm’a ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”