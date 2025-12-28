(Kamalı Haber) - Eğitim gördüğü Uluslarası Kıbrıs Üniversitesinde akademisyenlerden birinin düşürdüğü kredi kartıyla alışveriş yapan Taha Mohammed tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Zafer İnce olguları aktardı. İnce, 26 Aralık 2025 tarihinde Demirhan Karakoluna gelen G.S.Ç'nin vermiş olduğu ifadesinde adına kayıtlı kredi kartını 23 Aralık 2025 tarihinde en son Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde bulunan kantinde kullandığını, akabinde 25 Aralık 2025 tarihinde kartın temassız özelliğinin kullanılarak toplamda 2,644,99 TL harcama yapıldığını söyleyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda bahse konu kredi kartını sirkat eden şahsın Sudan uyruklu Taha Mohammed olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, temin edilen derdest emri ile zanlının 27 Aralık 2025 tarihinde Gönyeli'de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade etti. Polis, kredi kartının da henüz tespit edilmediğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.