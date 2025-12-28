(Kamalı Haber) - KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu Loveth Cheatachi Azubuki ve Chiamaka Rita Nwabkkovo mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Medine Sağır olguları aktardı. Sağır, 28 Aralık 2025 tarihinde Gönyeli'de Büyük Fener Sokakta bulunan isimsiz apartmanın 25 numaralı dairesinde Lefkoşa Adli Şube ekiplerince yapılan soruşturma esnasında daire içerisinde tespit edilen zanlılar Loveth Cheatachi Aeubuk'inin pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 8 Kasım 2021 tarihinde itibaren 1511 gün, Chiamaka Rita Nwankovo'nun pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde ise 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1133 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlılar aleyhinde Muhaceret Şubesinde detaylı sorgulama yapılması ve ihraç işlemlerinin başlatılması için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini, aynı zamanda KKTC'de geçirdikleri süre boyunca herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının detaylı araştırmasının yapılacağını kaydetti. Polis memuru, başlatılacak soruşturma ve işlemlerin tamamlanması için zanlılar hakkında 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.