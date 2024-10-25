UNIFIL'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 22 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki Dıhayra beldesinde bulunan daimi gözlem noktasından bölgedeki evlerde faaliyet gösteren İsrail askerlerini gözlemlediği aktarıldı.

İsrail birliklerinin, gözlemlendiklerini fark etmelerinin ardından UNIFIL mevkisine ateş açtığı, barış gücü askerlerinin vurulmamak için çekildiği belirtildi.

İsrail ordusunun, Mavi Hat boyunca UNIFIL güçlerine mevkilerini boşaltma çağrısı yaptığı ve kasıtlı olarak barış gücü mevkilerinde kamera, aydınlatma ve iletişim ekipmanları gibi birçok eşyaya zarar verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yürütülen göreve ve asker gönderen ülkelere uygulanan baskıya rağmen, barış gücü askerleri mevkilerinde ve görevleri başında kalacaktır. Gözlem ve raporlama konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusuna ve diğer taraflara, BM personeli ve mülklerinin güvenliğini garanti altına alma sorumluluğu hatırlatılan açıklamada, bu kişilere ve taşınmazlara yönelik kasıtlı herhangi bir saldırının uluslararası insancıl hukukun ve BM Güvenlik Kurulu 1701 sayılı kararının ciddi ihlali olduğunun altı çizildi.

- BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.