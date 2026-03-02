ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı geniş çaplı hava harekatının ardından İran’ın misillemeleri ve ABD-İsrail’in saldırıları karşılıklı sürüyor. Saldırılarda İran’ı 37 yıldır yöneten Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü.

İran, saldırılara karşılık olarak ABD’nin askeri üslerinin de bulunduğu Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni vuruyor.

Katar çatışmalara müdahil oldu

Katar Savunma Bakanlığı, İran’a ait Rus yapımı SU-24 tipi iki uçağı düşürdüğünü ve ülkeye yönlendirilen yedi balistik füzeyle beş dronu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Savaş uçaklarının düşürüldükleri sırada nerede bulunduğuna dair bilgi paylaşılmadı. Katar daha önce İran’a saldırılara bu düzeyde dahil olmamıştı.

İran saldırısı sonrası Katar’da sıvılaştırılmış doğalgaz üretimi durmuştu

İran, insansız hava araçlarıyla Katar devletine ait Qatar Energy şirketinin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretim tesisini hedef aldı.

Bunun ardından şirket, LNG ve bağlantılı ürünlerin üretimini durdurduğunu açıkladı.

Katar, ABD ve Rusya’yla birlikte dünyanın en büyük LNG üreticilerinden biri.

Avrupa ülkeleri, Ukrayna’ya saldırıları sonrasında Rusya’dan doğalgaz alımını kesmiş, ikamesi için Katar’la LNG sözleşmeleri imzalamıştı.

Gelinen noktada bugün Avrupa’da gaz fiyatları yüzde 35,5 arttı.