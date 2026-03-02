21:04

LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI 52'YE ÇIKTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilisin yapmış olduğu açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'a yapmış olduğu saldırılarında ölü sayısı 52'ye çıktı, en az 150 kişi de yaralandı.

Reuters Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim tırmandı. İsrail'in düzenlediği saldırıdan sonra Beyrut'un güney banliyölerinden dumanlar yükseldi.

20:29

ABU DABİ'DE YAKIT DEPOSUNDA YANGIN

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Musaffah Yakıt Deposu'na dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası depoda yangın çıktı.

20:02

TRUMP: İRAN'IN FÜZE PROGRAMI BÜYÜK BİR TEHDİT TAŞIYORDU

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. "İran'ı nükleer programını yeniden inşa etmemeleri konusunda uyarmıştık. İran rejiminin füze programı büyük bir tehdit oluşturuyordu. İran balistik füze programını yasaklı nükleer silahlarını üretmek için kalkan olarak kullanmak istedi. Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlara sahip İran, ülkemiz için büyük bir tehdit olacaktı. Bunun olmasına izin veremezdim" dedi. Nükleer silahlara sahip bir İran'a ABD tarafından tolerans gösterilemeyeceğini söyleyen Trump, "Bu bizim saldırmak için en son ve en iyi şansımızdı. Şimdiye kadar 10 İran gemisini batırdık. Anlaştığımızı sanmıştık ama geri adım attılar. Bu insanlarla anlaşmanın imkansız olduğunu gördük. Kolayca galip geleceğiz. Benim için 'Bir haftada sıkılır' dediler, asla sıkılmam. 'İran'ın askeri liderliğini ortadan kaldırmak için 4-5 hafta gerekir' demişlerdi, bir günde hallettik" diye konuştu.

Reuters Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Bu bizim saldırmak için en son ve en iyi şansımızdı" dedi.

19:15

KATAR: İRAN'DAN GELEN İKİ SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

Katar Hava Kuvvetleri, İran'da gelen iki Su-24 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

18:48

STARMER: İRAN'IN YAKLAŞIMI GİDEREK DAHA PERVASIZ HAL ALIYOR

İngiltere Başbakanı Starmer, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin Amerikan bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını söyledi. İran'ın yaklaşımının giderek daha pervasız bir hal aldığını belirten Starmer, "Kıbrıs'taki üssümüze yönelik saldırının sorumlusu biz değiliz. Bölgede savunma amaçlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. İlk aşamada İran saldırılarına katılmama kararımın arkasındayım" diye konuştu.

Reuters İngiltere Başbakanı Starmer

18:45

TRUMP: BÜYÜK DALGA HENÜZ GELMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CNN'e yaptığı açıklamada "Savaşta henüz büyük dalga gelmedi" dedi. Trump, İran'ın planının ne olduğunu ve ülkenin yeni liderinin kim olacağını bilmediklerini söyledi.

Reuters ABD Başkanı Donald Trump, "Savaşta henüz büyük dalga gelmedi" dedi.

17:58

İSHAFAN'DA NÜKLEER TESİS BÖLGESİNDEN PATLAMA SESLERİ

İran medyası, İshafan'daki nükleer tesis ve hava üssü bölgesinden şiddetli patlama sesleri geldiğini aktardı. İran Devrim Muhafızları ise ABD ve İsrail'e ait 500 tesisi hedef aldıklarını açıkladı.

17:33

AMERİKAN SAVAŞ BAKANI: REJİM KESİNLİKLE DEĞİŞTİ

Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth, , İran'a karşı saldırıların başlatılmasından bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hegseth, "Bu rejim değişikliği savaşı değil ama rejimin değiştiği kesin. İran nükleer silaha sahip olmayacak." diye konuştu. Hegseth, "ABD'nin İran'daki görevinin İran füzelerini, donanmasını ve nükleer silahlara ulaşmasını engellemektir. Burası Irak değil, bu bitmeyecek bir savaş değil. İran operasyonunun kayıpları olacaktır. Biz İran'a cerrahi hassasiyetle, ezici bir şekilde ve hiç çekinmeden saldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Hegseth, İran'ın uzun menzilli saldırı kapasitesinin olduğunu söyledi ve operasyonun bitişi için bir tarih vermeyerek "İran operasyonu için bir zaman çerçevesi koyamayız." dedi. Amerikan Savaş Bakanı, Başkan Trump'ın "4 hafta sürebilir" açıklamasına cevaben "4 hafta sürecek ifadesi gerçekçi değil, operasyonlar gerektiği kadar sürecek. Trump operasyonun süresini belirleme yetkisine sahiptir." dedi.

Reuters Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth

17:27

SAVAŞTA ÜÇÜNCÜ GÜN

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran operasyon, üçüncü gün de devam ediyor. Gün için Türkiye, İran'la sınır geçişini kısıtladı. İran, Lübnan'ı vurmaya başladı, 31 kişi öldü. Çin 'Operasyonları durdurun' çağrısı yaptı. İran'da ölü sayısı 500'ü geçti. İran, Suudi petrol rafinerisini vurdu. İsrail ve ABD, Natazn Nükleer Tesisleri'ni vurdu. Devrim Muhafızları, Netanyahu'nun ofisini hedef aldıklarını söyledi. Kuveyt'te 3 ABD uçağı dost ateşiyle düştü. Yunanistan, Güney Kıbrıs'a gemi ve uçak göndermeye karar verdi. CENTCOM, saldırılar genelinde 4 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. Hamaney'in eşinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Katar, LNG üretimini durdurmaya karar verdi.