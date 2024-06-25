Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Sudan'ın çocuklar için "dünyanın en kötü yerlerinden biri" olduğunu ifade etti.

Russell, savaşın 14 aydan fazla süredir devam ettiği Sudan'a yapacağı ziyaret öncesinde BBC'ye konuştu.

- Sudan'da 5 milyon çocuk yerinden edildi

Sudan'da milyonlarca çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu ve okula gidemediğini söyleyen Russell, Sudan'ın 5 milyon ile dünyanın en fazla çocuğun yerinden edildiği ülke olduğunu söyledi.

Russell, Sudan'ın gıda ekonomisinin temel direklerinin çöktüğünü ve savaşan iki tarafın da son derece ihtiyaç duyulan yardımın dağıtımını kısıtlandığını öne sürerek çocukların, bu açlık krizinin en keskin ucunda olduğunu dile getirdi.

"9 milyon kişi düzenli olarak yeterli miktarda yemek alamıyor ve yaklaşık 4 milyon kişi de akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya." ifadesini kullanan Russell, şunları kaydetti:

"Harekete geçmemiz gereken zaman çoktan geçti. Hemen harekete geçmeliyiz yoksa durum daha da kötüleşecek. Sonunda her zaman bir konuda ilerleme kaydedebilirsiniz, dolayısıyla hiçbir şey tamamen imkansız değildir ancak şu anda açlıktan ölmek üzere olan, aç olan, ciddi şekilde yetersiz beslenen bebekler ve çocuklar için artık çok geç olacak."

- "Çocuklar, kayıp bir nesil olma tehlikesiyle karşı karşıya"

Catherine Russell, Sudanlı çocukların ülkedeki acımasız iç savaş dolayısıyla büyük acı çektiğinin altını çizerek Sudan'ın, çocuklar için "dünyanın en kötü yerlerinden biri" olduğunu belirtti.

Çocukların eğitimiyle ilgili de konuşan Russell, "Çocuklar, okula gidemedikleri için gelecekteki istikrarsızlığa sebep olabilecek kayıp bir nesil olma tehlikesiyle karşı karşıya. Onları sınıflara geri döndürmek de zor ve eğer bunu yapmazsak geleceğin nasıl olacağını düşünüyoruz? İstikrarsız olacak." ifadelerini kullandı.

Russell, Sudan'a gitme amacının oradaki duruma dikkati çekmek olduğunu ve buna odaklanılması gerektiğini kaydetti.

- Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.