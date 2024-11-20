KKTC’nin 41. kuruluş yıldönümü nedeniyle KKTC Muskat Temsilcisi Mustafa Tunç tarafından, Umman Sultanlığı’nın başkenti Muskat’ta, resepsiyon düzenlendi.

KKTC Muskat Temsilciliği'nden verilen bilgiye göre, dün gerçekleştirilen resepsiyona; Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Sudan’ın Umman Büyükelçileri, Ummanlı bazı diplomat, yetkili, işadamı ve Umman’da yaşayan bazı Kıbrıslı Türkler katıldı.

-Tunç

KKTC Muskat Temsilcisi Mustafa Tunç etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’nin Doğu Akdeniz’in kalbinde, stratejik bir konuma sahip, yüzölçümü küçük ama kendisi gururlu, vizyonu ve hedefleriyle büyük bir ülke olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, uluslararası toplumun ayrılmaz bir parçası olma konusundaki kararlılığını her zaman koruduğunu belirten Tunç, Kıbrıs Türk halkı için en büyük güç ve dayanışma kaynağının, ana vatan Türkiye olduğunu, Türkiye ve KKTC arasındaki kalıcı bağın, bölgedeki barış, güvenlik ve refahın temel taşlarından olduğunu söyledi.

Barışın, Kıbrıs Türk halkının her zaman önceliği olduğunu, KKTC’nin her zaman Kıbrıs Rum tarafına barış elini uzattığını, Adada kalıcı bir çözüm arayışında olduğunu ifade eden Tunç, çözümün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliğinin tanınmasından geçtiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının kıymetli liderlerini rahmet ve saygıyla yad ettiğini kaydeden Mustafa Tunç, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı minnetle andıklarını belirtti.

Tunç, “Onların fedakârlıkları ve kararlılıkları, bugün gururla kutladığımız bu Cumhuriyetin temel taşlarını oluşturmuştur. Mirasları, bizlere adalet, özgürlük ve egemenlik ideallerini sürdürmek için her zaman ilham vermektedir” dedi.

18 Kasım Umman Milli Günü münasebetiyle, dost Umman halkının milli gününü de kutlayan Tunç, “Umman ile KKTC arasındaki dostane ve iş birliğine dayalı ilişkilerin zamanla daha da güçleneceğine olan inancım tamdır.” şeklinde konuştu.

Etkinlik boyunca KKTC’nin doğal ve tarihi güzelliklerini gösteren turizm videolarının gösterimi yapıldı.