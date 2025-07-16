Uluslararası Gazimağusa Kültür ve Sanat Festivali, dün akşam Candan Erçetin’in sahne aldığı konserle sona erdi.

Gazimağusa Belediyesinden (GMB) verilen bilgiye göre, KKTC Telsim Vodafone iletişim sponsorluğunda ve Arkın Group konaklama desteğiyle düzenlenen etkinlik, Salamis Antik Tiyatro’da yapıldı.

Festivalin onur konuğu Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Aynur Özdemir de konseri izleyenler arasında yer alırken, Erçetin, Trakya ve Balkan ezgilerinin yanı sıra Anadolu’dan seçtiği türkülerle dinleyicilere geniş bir repertuvar sundu. Erçetin, “Dillirga” ve “Çav Bella” gibi eserleri de seslendirdi.