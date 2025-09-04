Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mahkemeye çıkarılacak kişilere kelepçe uygulanmasının hangi koşullarda zorunlu olacağına ilişkin ilgili mevzuatta derhal değişiklik yapılarak, açık, şeffaf ve istikrarlı kuralların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, “Avukat Murat Metin Hakkı’nın mahkemeye çıkarılması sırasında kelepçe takılması, kamuoyunda haklı olarak rahatsızlık yaratmıştır” dedi.

“Daha önce Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunmuş sayın Sibel Siber hanımefendinin de bizzat yaşadığı benzer tecrübeler, ülkemizde bu konuda uzun zamandır tutarlı ve net olarak tanımlanmış bir uygulama bulunmadığını ortaya koymaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, masumiyet karinesinden, yani suçluluğu kesin olarak kanıtlanana kadar herkesin masum kabul edilmesi ilkesinden hareketle, mevzuatın öngördüğü zorunlu haller dışında kelepçe kullanılmamasının, halkın da beklentisi olduğunu belirtti.

Devletin itibarına zarar veren bu görüntülerin, hukuk devleti anlayışına da uygun olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Mahkemeye çıkarılacak kişilere kelepçe uygulanmasının hangi koşullarda zorunlu olacağına ilişkin ilgili mevzuatta derhal değişiklik yapılarak, açık, şeffaf ve istikrarlı kuralların bir an önce hayata geçirilmesi gereklidir. Böylesine bir adım, insan haklarına saygının somut göstergesi olacak hem de Halkımızın adalete olan güvenini pekiştirecektir” ifadelerini kullandı.