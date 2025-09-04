Gazimağusa’da dün meydana gelen motor kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda 16.00 sıralarında Erol Eroğluları'nın (E-70), yönetimindeki VE 160 plakalı motosikletle orta refüj bordür taşlarına çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada yaralanan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Nöroloji Servisi’nde gözetim altına alındı.