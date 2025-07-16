Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), çok önemli bir kurum olan Vakıflar İdaresi’nin yöneticilerini yasalara uymaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 454 yıllık geçmişiyle ülkenin en eski ve köklü kurumu olmasına rağmen maalesef hak ettiği gibi ciddiyetle ve sorumlulukla yönetilmediğini savundu.

17 Haziran’da yapılan yazılı terfi sınav sonuçlarının aradan bir ay geçmiş olmasına rağmen hala açıklanmadığına işaret eden Bengihan, Vakıflar İdaresi gibi maneviyatın yüksek olduğu bir kurumda çalışanların şaibe kuşkusuna kapılmasına neden olacak bu durumun yaşanmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Bengihan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Vakıflar İdaresi’nin temel görevleri, ihtiyaçlı kişilere yardım etmek, eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetleri sunmak, bu hizmetleri sunarken de ilgili yasalara uymaktır. Ancak ne yazık ki mevcut yönetim kurulu fırsat eşitliğini gözeterek, liyakata dayalı istihdam yapmak yerine yasalara aykırı bir şekilde hizmet alımı yoluyla faaliyetlerini yürütme yolunu tercih etmektedir. Diğer yandan topluma hizmet amaçlı olan Vakıflar İdaresi kendi personelinin bir yıldan beri devam eden park sorununu dahi çözmekten aciz durumdadır.

Vakıf gelirlerinin toplanıp vakfiyelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılması görevinin yerine getirilmesinde de zaafiyet yaşanmaktadır. Şöyle ki çok cüzi rakamlarla kiralanan vakıf taşınmazlarının yüksek meblağlarla üçüncü kişilere kiralandığını, yani bazı kişilerin vakıf malları üzerinden haksız kazanç elde ettiğini herkes bilmektedir”