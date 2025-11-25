Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, “Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Derneği” öncülüğünde düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük profesyonel yarışma ve gastronomi etkinliklerinden biri olan Gastro Antalya gastronomi yarışmalarına katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, farklı kategorilerde gösterdikleri üstün performansla 1 altın ve 6 gümüş madalya kazanarak başarı elde etti.

Yarışma sonuçları şöyle:

"Mehmethan Tuğrel – Ana Yemek Tabağı, Altın Madalya; Enes Dayıoğlu – Balık Tabağı, Gümüş Madalya; Fatma Azra Özdoğdu – Makarna Tabağı, Gümüş Madalya; Yelda Köroğlu – Tatlı Tabağı, Gümüş Madalya; Mehmethan Tuğrel, Yelda Köroğlu, Enes Dayıoğlu – Modern Türk Mutfağı Takım Yarışması, 3 Gümüş Madalya."

UFÜ, öğrencilerin yarışmaya hazırlanmasında ve süreç boyunca yanlarında olan gastronomi ve mutfak sanatları programı akademisyenleri Kemal Ferit, İlkcan Cilasın ve Selim Yeşilpınar’ı da tebrik etti.