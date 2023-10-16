Uluslararası denizcilik konferansı (Maritime Cyprus 2023) Rum Denizcilik Müsteşarlığı, Denizcilik Odası ve Armatörler Birliği tarafından, “Eurobank Cyprus” platin sponsorluğunda 8-11 Ekim’de Limasol’da gerçekleştirildi.

Politis uluslararası alandan bin katılımcıyla gerçekleştirilen “Denizcilik Eylem Halinde: Değişim Ajandası” konulu konferansta 2050 ufkuyla sürdürülebilir denizcilik, Avrupa’da denizciliğin geleceği, enerji ve dijital dönüşüm ve bu çabada denizciliğin yeri gibi konularda sunumlar yapıldığını belirtti.

“Eurobank Cyprus” temsilcisi Stefanos Kasianidis konferansta yaptığı konuşmada denizciliğin Rum ekonomisinin ana bacaklarından birini oluşturduğunu, Rum bandırasının Avrupa’da üçüncü, dünyada 11’inci sırada bulunduğunu söyledi.