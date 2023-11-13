Uluslararası araştırma şirketleri “ICIJ” (International Consortium of Investigative Journalist) ve “OCCRP” (Organized Crime and Corruption Reporting Project) tarafından yarın, Güney Kıbrıs’taki yolsuzluk olaylarıyla ilgili rapor açıklanacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Cyprus Confidential” (Kıbrıs Gizli Bilgiler) adı altındaki araştırmanın, iki şirketin sosyal medya hesabından daha önceden duyurulduğunu ve ilk sonuçların, yarın kamuoyuyla paylaşılacağının belirtildiğini yazdı.

Gazete, duyuruda, yarın bazı gizli belgelerin ifşa edileceğine işaret edildiğini ve geçmişte de iki şirket tarafından Güney Kıbrıs ile ilgili bazı ifşalar yapıldığını kaydetti.

Haberde, araştırma için 270’den fazla gazetecinin çalıştığı belirtilirken, 55 ülke ve bölge ile işbirliği yapıldığı ifade edildi.