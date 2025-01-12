Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi (UTKDK) Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ın vefatının 13’üncü yıl dönümünde yayımladığı mesajda, “Ebedi Liderimiz Denktaş'ı rahmet, özlem ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

UTKDK Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, yayımladığı anma mesajında, “Ebedi Liderimiz Rauf R. Denktaş'ı aramızdan ayrılışının 13.yıldönümünde, 13 Ocak'ta, rahmet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Denktaş ölmemiştir; kurup bizlere emanet ettiği devletimiz KKTC ve bizlere yol gösteren fikirleri ile ilelebet yaşayacaktır.” dedi.

Hüseyin Macit Yusuf, “Her geçen gün rahmetli Denktaş'ın değeri, önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır” diyerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın izlediği siyasetin Denktaş'ın öngördüğü millî çizgide olduğunu belirtti ve “Egemen eşitlik temelinde adada iki devletli çözüm siyaseti Denktaş'ın vazgeçilmez hedefiydi.” dedi.

UTKDK Başkanı, “Denktaş'ın siyasi hayatının Enosis'e, adanın Yunan yapılmasına karşı mücadele ile geçtiğini” belirterek, “Denktaş Anavatan Türkiye ile bu kutsal mücadeleyi birlikte başarmış ve kurduğu devleti bizlere emanet etmiştir. KKTC'nin tanınması ve ilelebet yaşatılması ise bize yüklediği görevdir, sorumluluktur” ifadelerini kullandı.