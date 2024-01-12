Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın izinde yürümeye, emanetine sahip çıkmaya, KKTC’nin hak ettiği yere gelmesi ve tanınması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Denktaş’ı 13’üncü ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle andıklarını kaydeden Yusuf, mesajında şunları ifade etti:

“Denktaş ölmemiştir; kurup bizlere emanet ettiği devletimiz KKTC ve bizlere yol gösteren fikirleri ile ilelebet yaşayacaktır. Hâlihazırda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın izlediği, Kıbrıs Türk halkının ve Anavatan Türkiye'nin desteklediği siyaset Denktaş'ın öngördüğü millî çizgidedir. Egemen eşitlik temelinde adada iki devletli çözüm siyaseti Denktaş'ın vazgeçilmez hedefiydi.”

KKTC'nin tanınması ve ilelebet yaşatılmasının sorumlulukları arasında olduğunu da vurgulayan Hüseyin Macit Yusuf, genç nesillerin, ebedi lider Denktaş'ın hayatını okuması, öğrenmesi gerektiğini söyledi.