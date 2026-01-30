(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen “kurşunlama” olayı ile ilgili olarak bir kişi daha tutuklandı. Suçla bağlantılı tutuklanan Bora Aydıner mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil olayla ilgili bulguları aktardı. Şengil, 3- zanlının 6 Ocak 2026’de Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarıyla bağlantılı tutukladığını belirtti. Şengil, A.K'ün 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendiğini, işletmeye 6 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu 22 Ocak 2026’da olayda kullanılan motosikleti Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getiren Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez’in tespit edildiğini belirtti. Polis, 23 Ocak’ta ise motosikleti aranan bir şahıs ile birlikte Alayköy çemberine Mercedes vito araçla bırakan Ertan Yılmaz’ın yakalandığını anımsattı. Polis, motosikletin güneyden getirilmesine, İncirli köyüne getirilmesine yardım eden ve 15 Ocak’tan beri aranan Bora Aydıner’in ise 29 Ocak’ta Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken tutuklandığını kaydetti. Polis, tutuklanan zanlıdan cep telefonu istendiğinde kaybettiğini söylediğini açıkladı. Polis, mesele ile ilgili diğer zanlıların ifadelerinin Aydıner’e okunduğunu, onun da bazı beyanlarda bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu kaydeden Şengil, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.