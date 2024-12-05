Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, Türkiye’den patates ithal edilen bölgelerde çeşitli patates hastalıklarına karşı karantina tedbirleri uyguladığını belirterek, “Özellikle patates siğilinin topraklarımıza bulaşması halinde patates üretiminde ekonomik kayıplar yaşanabilir” diyerek uyarıda bulundu.

Uluçam, sağlıklı toprağın önemine dikkat çekmek ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini savunmak amacıyla kutlanan “5 Aralık Dünya Toprak Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda ülkede Toprak Koruma Yasası olmadığına dikkat çekti.

-“Mevcut tarımsal arazi varlığı en son 2010’da güncellendi”

Ülkedeki tarım arazilerinin her geçen gün azaldığını, bunun artık endişe verici boyuta ulaştığını kaydeden Uluçam, yetkilileri göreve çağırdı.

KKTC’nin mevcut tarımsal arazi varlığının en son 2010’da güncellendiğini, 2000-2010 yılları arasında 75 bin dönüm arazinin inşaat ve yol yapımı gibi nedenlerle tarım dışı kaldığını, bu arazilerin 45 bin dönümünün birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi olduğunu ifade etti.

-“Tarım arazileri azaldı, ithalat arttı”

Tarım arazilerinin azalmasına paralel olarak üretimin azaldığını, ithalatın arttığını kaydeden Uluçam, “İlerleyen dönemde tüm tarımsal ürünleri ithal eder ve de daha pahalıya tüketir bir konuma geleceğiz. Bu nedenle en büyük doğal kaynağımız olan toprağımızı ve buna bağlı olarak yerel tarımsal üretimimizi korumak için yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.

-“Dünya Toprak Günü’nde ülkemize patates ithal edildi”

Uluçam, 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nün bu yılki temasının “Topraklara Bakım: Ölç, İzle, Yönet “ olduğunu da anımsatarak şunları kaydetti:

“Her ne kadar uluslararası kuruluşlar toprağın önemine dikkat çekmek için her yıl farklı tema konuları ile ülkelere çağrı yapsalar da bu yılkı tema konusu özellikle toprak sağlığını iyileştirmenin önemine dikkat çekmektedir. Tam da Dünya Toprak Günü’nde ülkemize patates ithali yapılmıştır. Patateslerin ithal edildiği bölgelerde Türkiye Tarım Bakanlığı çeşitli patates hastalıklarına karşı karantina tedbirleri uygulamaktadır. Bu hastalıklar ülkemizde yoktur ve ülke topraklarına bu hastalıkların bulaşması halinde (özellikle patates siğili) patates üretiminde ekonomik kayıplara yol açabilecek sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Patates siğili hastalığı, patates bitkisinin verimini düşürerek ciddi ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Toprakta uzun süre (30 yıl kadar) canlı kalabilen mantarlar, 50 cm kadar derinlikte varlık gösterebilir. Bu durum patates üretilen topraklarımızı tehdit eder vaziyettedir.”