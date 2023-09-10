Veteriner Dairesi ile Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amirliği’nin denetlediği 4 kasap ve 1 African markette pek çok ürüne el kondu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, bir işletmede gümrüksüz olarak ülkeye geldiği saptanan etiketsiz 113 kilogram hindi kanat, 7 adet ringa balığı, sağlıksız koşullarda muhafaza edildiği saptanan 48 kilogram donmuş tavuk imha edildi.



Ülkeye giriş belgesi beyan edilmeyen birçok ürün de Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amirliği tarafından ileri soruşturma için alıkonuldu.