Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Kongo uyruklu Merdi Lokangaka ile Nijerya uyruklu Mustapha İdris bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Lokangaka’nın bin 259, İdris’in ise 735 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Birtan Başaran, 6 Ekim 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da şüpheli görülen Kongo uyruklu Merdi Lokangaka ile Nijerya uyruklu Mustapha İdris’in kimliklerinin kontrol edildiğini söyledi. Polis, kontroller sonucunda zanlıların ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, Lokangaka’nın 25 Nisan 2020 yani bin 259, İdris’in ise 1 Ekim 2021 tarihinden toplam 735 gündür kaçak yaşam sürdüğünü belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, zanlıların öğrenci olduklarını söylediklerini ancak yapılan soruşturmada yasal bir kayıtlarının tespit edilmediğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.