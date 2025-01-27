(Kamalı Haber) - Ülkede kacak yaşayan Pakistan uyruklu irfan sabır tutuklanarak bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Mehmet Pınardan mahkemeye olguları aktardı.

Polis memuru, 25.01.2025 tarihinde, saat 23:00’da, Lefkoşa’da, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri devriyede bulundukları esnada şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa'da sakin İrfan Sabır'ın yapılan muhaceret kontrolünde, 10.07.2024 tarihinden itibaren toplam 190 gündür, KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, sivil muhaceret dairesinden araştırma yapacaklarını belirtti. Polis, soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.