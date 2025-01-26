Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Türk Dünyası ile birlikte KKTC'yi yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak için ortak mücadele verildiğine işaret etti.Tatar, “Kıbrıs’ta barış, huzur, güven ve geleceğe umutla yürümenin mutluluğu var. Bunlar tesadüfen değil, milli iradenin gerçeğe yansıması ile oldu. Kültürümüz, maneviyatımız, milli değerlerimiz, örf, adet geleneklerlerimizle Kıbrıs’ta varız ve var olacağız.” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar Karadeniz Kültür Derneği tarafından Girne'de düzenlenen 16'ncı Hamsi Festivali'ne katıldı.Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, festivalde yaptığı konuşmada, festivale Türkiye’den ve KKTC'den katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kıbrıs Barış Kupası’nı 50 yıl önce kazanan Trabzonspor futbol takımının oyuncularını, Kıbrıs Gazilerini, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Trabzonspor eski devlet başkanını ülkede ağırlamanın gururunu yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Trabzon ve Karadeniz halkına selamlarını iletti.Bolu’da otelde yaşanan yangın faciasından dolayı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını paylaştığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu akşamki Miraç Kandili’nin mübarek olmasını diledi.Karadeniz Kültür Derneği’nin yaptığı etkinliklerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalarla Kıbrıs Türkü ile Türkiye halkının arasındaki bağların güçlendiğine vurgu yaptı. -"Kıbrıs Türkü ile Türkiye halkının acıları ve mutluluklarının ortak"Kıbrıs Türkü ile Türkiye halkının acıları ve mutluluklarının ortak olduğunu belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan deprem ve yangın facialarındaki ortak acının dinmediğini söyledi. Türkiye’deki il ziyaretlerinde mutlaka Kıbrıs Gazileri ile buluştuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet arasındaki ilişkilerin daha çok gelişmesi için uğraş verdiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının sonunda 1974 yılından sonra Karandeniz ve Trabzon’dan Kıbrıs’a yerleşenlerle birlikte geleceğe yürümenin mutluluğu içinde olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: rss