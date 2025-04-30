Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin her köşesinde özveriyle çalışan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Çavuşoğlu, mesajında bir ülkenin kalkınmasında, toplumsal huzurun ve refahın inşasında en güçlü temeli emekçilerin oluşturduğunu kaydederek, 1 Mayıs’ın emeğin kutsallığını, dayanışmanın gücünü, çalışarak üretmenin onurunu ve alın terinin değerini ifade ettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki istihdam politikalarına destek sağladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, ihtiyaç duyulan sektörlere donanımlı ve nitelikli bireyler yetiştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu hedefle sektörlerle ve ilgili odalarla iş birliklerini sürdürdüklerini ifade etti.