Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de kaçak yaşam süren İranlı Roya Kaydari tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı. Polis, 17 Nisan 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 21.01. 2023 tarihinden beri toplam 452 gün KKTC2de ikame3t izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinden gereli ifadelerin alındığını belirtti. Polis, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.