ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

25.07.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Türkmenköy’de sakin Zalihe ŞENKASAP (K-85) kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

21.07.2024 tarihinde, Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Alpay ALPEN (E-87)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp kapak hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

25.07.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, park halinde bulunan bir araç içerisinde şüpheli halde görülen A.A.(E-51)’nın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, tasarrufunda bir adet 9 mm çapında tabanca ve 6 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

24.07.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da T.Ç.(E-27)’nin, bir şahsa ait evin bahçesine izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, bahçe içerisinde bulunan jeneratör, kaynak makinesi ve muhtelif eşyaları alıp kullanımındaki araca yükleyerek çaldığı tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR VE CİDDİ DARP

25.07.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Alayköy'’de Hala Sultan Sokak’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu N.G.(E-27), C.K.(E-46)’nin yüzüne yumruk vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, bahse konu şahsı kasten ittirip yere düşürdüğü sırada cebinde bulunan cep telefonunun kırılarak hasara uğramasına sebep olmuştur. N.G. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

25.07.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Alayköy’de Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde, vinç ile prefabrik konteyner kaldırıldığı sırada, konteynerin vince bağlandığı askı kulağının kopması sonucu, konteyner işyeri içerisinde bulunan Mustafa GÜN (E-44)’ün sağ ayağı üzerine düşmüştür. Olay sonucu yaralanan Mustafa GÜN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.









RESMİ EVRAK SAHTELEME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETMEK (GELİŞME) - GÖREVDE İHMALDE BULUNMAK

05.07.2024 tarihinde, Gazimağusa’da Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nde, U.M.(E-43)’nin, daha önceden “T” iznini kullanması ve başka bir araca takması için bir şahıstan yetki aldığı GJ 890 plakalı araca ait vekaletnameyi, LU 426 plakalı aracın devrini almak için görevli memura ibraz edip, LU 426 plakalı aracın kendi adına kayıt olmasını sağlamak suretiyle suretiyle resmi evrağı sahteleyip, sahtekarlıkla kayıt temin ettiği tespit edilmişti.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahe konu aracın devir işlemlerinde görevinde ihmalde bulunduğu tespit edilen M.D.(E-54) tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

24.07.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 25.07.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Serdarlı-Görneç Anayolu’nun 1-2’nci kilometreleri arasına yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangın neticesinde, yaklaşık 30 dönümlük arazi içerisinde bulunan anızlar yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 25.07.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerine, aküsünün şarj edilmesi için bırakılan bir şahsa ait araçta, aküye bağlanan kabloların ısınıp tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın motor bölümü ve makine kapağı, ön çamurlukları ile farları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 390 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

25.07.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,216 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 390 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 50 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

138’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

39’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

8’i sigortasız araç kullanmak

22’si aracın ışık kurallarına uymamak,

6’sı koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

122’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.