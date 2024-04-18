Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: “Daha güçlü Atatürkçü gençler yetiştirmek vazgeçilmez ilkemizdir”

Meclis Başkanı Töre: “Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesine sonuna kadar bağlıyız”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi bahçesinde şölen düzenlendi.

Şölende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gelibolu İlkokulu öğrencisi Adasu Köse, Türk Çocuğunun Andı’nı okudu. Necat British College öğrencisi Armin Tuğberk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin konuşmasının ardından Şehit Ertuğrul İlkokulu Bandosu ve Yakın Doğu İlkokulu korosu sahne aldı. Levent İlkokulu öğrencilerinin bale gösterisinden sonra Atatürk İlkokulu öğrencisi Hatice Şanverdi 23 Nisan şiirini okudu ve Alayköy İlkokulu öğrencileri halk dansları gösterisi yaptı.

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Lokman Senih Genç’in 23 Nisan şiirinin ardından Jimnastik Federasyonu öğrencileri gösteri sundu.

Şölen, öğrencilere hediye dağıtılmasının ardından sona erdi.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında,

Atatürk’ün Türk çocuğunun ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracağı sözünü anımsattı ve Türk çocuklarının Ata’sını, tarihini ve ecdadını iyi bilmesi gerektiğini vurguladı.

Atatürk’ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesine sonuna kadar bağlı olduklarını dile getiren Töre, “Bizim hürriyetimize, egemenliğimize, devletimize, topraklarımıza, vatanımıza dokunmaya kalkarlarsa ona göre de direniş gösteririz. Mücahit oluruz. Mücahide oluruz. Mehmetçik oluruz. Mukavemetçi oluruz ama özgürlüğümüzden, devletimizden, vatanımızdan, bayrağımızdan, Atatürk sevgimizden asla taviz vermeyiz.” dedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, ulusal egemenliğin hiçbir zaman bırakılmaması gerektiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, KKTC halkının, Anavatan’ın bölünmez parçası olarak Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarını benimseyerek uygulayan bir halk olduğunu kaydetti.

Atatürkçü nesillerin yetişmesine devam edileceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Atatürk’ün 'Türküm, Doğruyum, Çalışkanım' ilkesinden hareketle 'Ne Mutlu Türküm' diyerek halkımıza, dünya insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi. Öğretmenlerin yerinin büyük olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Atatürk’ün öğretmenlere yönelik “Öğretmenler yeni nesiller sizin eseriniz olacaktır.” sözünü anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmenler olarak Atatürkçü bir gençlik istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, Atatürk İlke ve İnkılaplarını uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, daha güçlü Atatürkçü gençler yetiştirmenin de vazgeçilmez ilkeleri olduğunu belirtti.

-Tuğberk

Necat British College öğrencisi Armin Tuğberk konuşmasında, hiçbir liderin çocuklara bu kadar anlamlı bir hediye vermediğini söyledi.

Atatürk’ün çocuklara sadece bayram hediye etmekle kalmadığını, sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı ve haklının yanında, haksızın karşısında olmayı da öğrettiğini kaydeden Tuğberk, “Yaşanan tüm olumsuzluk ve zorluklara rağmen Atatürk, hiçbir zaman ümidini kaybetmemiş, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmıştır.

Ankara’da 23 Nisan 1930 günü açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ulusal egemenliğe ve yeni Türk Devletine ilk adım atılmış, mecliste toplanan temsilciler, yeni kurulacak Türkiye devleti için çalışmalara başlamışlardır.” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün, 23 Nisan gününü, bayram yapmaları için çocuklara armağan ettiğini dile getiren Tuğberk, sözlerini şöyle tamamladı:

“23 Nisan 1924’te “23 Nisan” gününün bayram olarak kutlanmasına karar verilmiştir. 23 Nisan, dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenmesinin temelidir. Ulu önderimize birkaç cümle ile seslenmek istiyorum. Sevgili Atatürk! Bizlere bu güzel günü armağan ettiğin için sana kendim ve tüm dünya çocukları adına teşekkür ederim. Bizleri hiçbir ülke liderinin sevemeyeceği kadar sevdin, bizlere güvendin. Hiçbir lider çocuklara bu kadar anlamlı bir hediye vermemiştir. Bizlere sadece bayram hediye etmekle kalmadın, sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, haklının yanında, haksızın karşısında olmayı da öğrettin. Şundan hiç kuşkun olmasın: Bizler her zaman senin açtığın yolda yürüyeceğiz, ilke ve inkılaplarının savunucusu olacağız. Sen şimdi aramızda olmasan bile her zaman kalbimizde yaşayacaksın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun.”