KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Sudanlı Nasreldin Musa Adam Mohammed mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Ülkesine gitmek isterken yakalandı

Polis, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ne gelen zanlının ülkesine gitmek istemesi üzerine muhaceret kontrolü yapıldığını söyledi.

11 gündür izinsiz ikamet ettiği tespit edildi

Yapılan kontrolde zanlının 03.05.2026 tarihinden itibaren toplam 11 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten polis, zanlının tutuklandığını kaydetti.

İhraç işlemleri başlatıldı

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü ifade eden polis, mahkemeden 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 7 gün tutukluluk

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.