Verilen bilgiye göre, ikinci kez yapılacak “BC Pet Food Pet Festivali” pazar günü 12.00- 18.00 saatleri arasında Alagadi Festival Alanı’nda olacak.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile BC Pet Food iş birliğinde düzenlenecek festivalde, ödüllü yarışmalarla, arama kurtarma köpeği “Sebil” ve Polis Genel Müdürlüğü’nün narkotik köpekleri gösteri yapacak.

Organizasyon ekibinin açıklamasına göre, tüm hayvanların tasma ve gezdirme ipiyle sahiplerinin kontrolünde bulunması zorunlu olacak.