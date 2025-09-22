Korkuteli yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen biri kamyon üç aracın karıştığı kazada, iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Atajan Hudakulyyev (E-39), Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda yönetimindeki NC 090 plakalı kamyon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde seyrederken Korkuteli köyü yakınlarındaki Bayır Motors önlerine geldiğinde dikkatsizce sol şeride kontrolsüzce geçiş yaparak, o esnada aynı güzergah üzerinde seyreden Nazlı Şahbaz (K-21) yönetimindeki PN 687 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sağ şerit içerisine savrulan PN 687 plakalı araç sağ yan kısmı ile NC 090 plakalı kamyonun ön kısmına çarptıktan sonra yine kontrolsüzce savrularak, orta refüjü aştı ve karşı şeride geçti.

PN 687 plakalı araç, o esnada Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde sol şeritte seyreden Murat Üçüncü (E-53) yönetimindeki MG 814 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan PN 687 plakalı araç sürücüsü Nazlı Şahbaz ve MG 814 plakalı araç sürücüsü Murat Üçüncü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat Üçüncü tedavisinin ardından taburcu olurken, Nazlı Şahbaz’ın tedavisi devam ediyor.

-Aracıyla yayaya çarpan sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 13.00 sıralarında, Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren bir marketin park alanında, yönetimindeki PU 618 plakalı salon aracı park halinden geri geri dikkatsizce hareket ettiren Sergiu Prodan (E-44), o esnada park yerinde yaya olarak bekleyen 83 yaşındaki Suat Çeviker’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Suat Çeviker, sol kalçasında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma kapsamında araç sürücüsü Sergiu Prodan tutuklandı.