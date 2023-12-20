Güney Kıbrıs’taki İdari Mahkeme’nin, 2018 yılından beri uluslararası koruma statüsü altında olan Suriyelinin tutuklanmasını ve sınır dışı edilmesini haklı bulduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi İdari Mahkeme’nin, 2025 yılına kadar uluslararası koruma statüsüne sahip olan Suriyelinin, ülke güvenliği için tehlikeli olduğuna kanaat getirdiğini yazdı.

Gazete mahkemenin, Rum Muhaceret ve Yabancılar Dairesi’ne bağlı polisin, bahse konu Suriyelinin, Türkiye üzerinden, deniz yoluyla, Güney Kıbrıs ve KKTC’ye kaçak mülteci taşıyan çete üyesi olduğuna dair dile getirdiği unsurları dikkate aldığını belirtti.