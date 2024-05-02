Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği XVII. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı bu yıl 5 Mayıs Pazar günü yapılıyor.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncılar’da saat 11.00’da başlayıp gün boyu devam edecek olan panayırın sunuculuğunu Hüseyin Kıral yapacak.

Açılış konuşmalarının ardından, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Çocuk Korosu ve Belediye Orkestrası müzik dinletisi, Jimnastik Grubu gösterileri, 5. Mevsim Yaşam Korosu müzik dinletisi, Modern Dans gösterileri, Değirmenlik Lisesi Orkestrası konseri, Lefkoşa Gençlik Merkezi Birliği - 30 + Sirtaki Grubu gösterisi, TRT Müzik ve TC Kültür Bakanlığı Bağlama Sanatçısı Ali Çorukçu saz dinletisinin yanında Fırat Özakıncı ve Grup SOS konseri olacak.

Çeşitli yiyecek ve içecek stantlarının yanı sıra birçok yerli ürün satışının yapılacağı yüze yakın stant panayırda yer alacak.

.