Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 367 sürücü yazıldı; 26 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre 2.284 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde sürücülerin 188’i süratli araç kullanmaktan rapor edildi.

Ceza alan diğer sürücülerin 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,4’ü sigortasız araç kullanmak,5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 29’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,1’i muayenesiz araç kullanmak,16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,1’i trafik ışıklarına uymamak, 6’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak,1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 3’ü aracın ışık kurallarını ihlal etmek ve 101’i diğer trafik suçlarından ceza aldı.