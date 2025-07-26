Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda, 2 bin 93 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 318 sürücü hakkında yasal işlem başlatıdı.

Polis Basın Bültenine göre, 28 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“111’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 58’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 6’sı kamu işletme izninde (T) belirtilen kurallara uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 5’i 5000 kg ve üzerindeki kamyonların L/şa-G/ne Anayolunu Kullanması ve 83’ü diğer trafik suçları.”