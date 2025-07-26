Girne’de polisi darp eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, bu sabah saatlerinde, Girne’de faaliyet gösteren bir restoran içerisinde müşteri olarak bulunan 170 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.C. (E-39) ve N.S. (K-35), aralarında yaşanan tartışma sonucu restoran çalışanı M.A.’nın (E-49) başına ve yüzünün muhtelif yerlerine yumruk vurdu ve söz konusu şahsı ciddi şekilde darp etti.

A.C. olay yerine gelen görevli polisin kendisini polis merkezine celp etmesi üzerine, görevli polisi de darp ederek görevinden men ederek, küfür etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında N.S. hakkında soruşturma başlatılırken, A.C. tutuklandı.

-İskele’de kavga

İskele’de de, bu sabah saatlerinde aralarında yaşanan tartışma sonucu S.G. (E-31) 262 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, 252 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.B. (E-63) ile kavga edip, bağırıp çağırdı ve çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Gazimağusa’da rahatsızlık

Gazimağusa’da da Liman Yolu Sokak üzerinde, A.Y. (E-47) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olduğu esnada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.