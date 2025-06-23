1. 22.06.2025 tarihinde, 13:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi’nde faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında, muhtemelen faal durumdaki ocak üzerinde bırakılan tencerenin altının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, tencere, asma lamba, elektrik kablosu, tüp hortumu ve tavan boyası yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 22.06.2025 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Yayla’da Sosyal Konutlar Bölgesinde, iki ayrı şahsa ait narenciye bahçelerinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 225 metrekarelik kamışlar, 30 metre uzunluğunda damlama lastiği, 8 adet narenciye fidani ve faal olmayan elektrik trafosu ile direği yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 22.06.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da Hasan Bilgehan Sokak’ta, Ali YORGANCIOĞLU’nun kullanımındaki RY 101 plakalı araç ile arkasında bağlı bulunan karavanı park ettiği sırada, muhtemelen karavan içerisinde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu karavan ve içerisindeki tüm eşyalar, elektrik direği ile park halinde bulunan iki aracın sağ arka ışıkları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

4. 23.06.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da Orak Sokak’ta, bir apartmanın kuzey batısında bulunan plastik köpüklerin, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, güvenlik kamerası ile 10 metre uzunluğundaki kablosu, hurda durumdaki derin dondurucu, hurda durumdaki 10 adet buzdolabı ve 15 metre uzunluğundaki tuvalet gider borusu yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı konu apartmanın dış cephesi de islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.