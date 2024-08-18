Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri tarafından dün ve bugün 22.00-03.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Denetimlerde, toplam 3 bin 664 araç sürücüsü kontrol edilirken, sürücülerden 957’si raporlandı, 3 kişi tutuklandı; 89 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’daki denetimlerde, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi, ancak kumarhanede bulunması yasak olan 10 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Gazimağusa’da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise, 764 araç sürücüsü kontrol edildi, 358 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 1 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde açıklandı:

“88’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 34’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak.”

- Girne’de 115 kişiye hız sınırı üzerinde araç kullanmaktan yasal işlem

Girne’de yapılan denetimlerde de, işletme izni kurallarına uymadığı tespit edilen bir gece kulübü işletmecisi ve kumarhanede bulunması yasak 39 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri denetimlerde ise toplam 755 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen sürücülerden 249’u çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 32 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde verildi:

“115 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 1 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6 sigortasız araç kullanmak, 7 ışık kurallarına uymamak, 3 tehlikeli sürüş yapmak.”

- Güzelyurt’ta 79 sürücü aleyhinde yasal işlem

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde halkın yoğun bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 795 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerden 79’u çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar arasında, “23 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2 sigortasız araç kullanmak” yer aldı.

- İskele’de 54 araç trafikten men edildi

İskele’de yapılan denetimlerde ise adına tescilsiz hava tabancası, tabancaya ait gaz tüpü, tabanca kovanı, nişangah ve hava tabancası mermisini tasarruf ettiğini bir kişi ve işyeri kapatma saatine uymayan bir işletmeci aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhanede bulunması yasak 35 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

İskele’de trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise, 1350 araç sürücüsü kontrol edildi, 271 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi, 54 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:

“134 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 38 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8 sigortasız araç kullanmak.”