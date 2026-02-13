Metehan’da bir araçta yapılan aramada, kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, dün saat 20.00 sıralarında, Metehan’da, R.Z.(E-60)’nin kullanımındaki ve C.C.(K-42)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada, şahısların tasarruflarında yaklaşık 3,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Gemikonağı ve Lefkoşa’da sarhoşluk olayları

Gemikonağı’nda Ertaş Yaşar Sokak’ta, 298 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş A.Ç.(E-21) ile E.K.(E-24) dün saat 22.00 sıralarında, birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de çevreye rahatsızlık verdi. Şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da Kumsal Parkı’nda ise, bugün saat 04.00 sıralarında, U.Ü.(E-44) 189 miligram alkollü içki tesiri altında ve T.Ü.(E-35) 141 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı. Her iki olayın da soruşturması devam ediyor.

-İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Gemikonağı’nda trafik kazası

Jehat Çetin (E-20), 72 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 013 plakalı salon araç ile dün saat 23.30 sıralarında, Gemikonağı’nda Şehit Salahi Mehmet Sokak üzerinde, güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken, önünde, aynı istikamete doğru seyreden Ali İsam Abdulmajeed Al Khalaf (E-27) yönetimindeki ZAA 445F plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, NA 013 plakalı araç sürücüsü Jehat Çetin aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.