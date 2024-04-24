Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından savaştan kaçan Ukraynalılar için Güney Kıbrıs’ın şu ana kadar yaptığı harcama miktarının 40 milyon Euro’ya ulaştığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Sayıştay raporuna göre, 22 Mart 2022-4 Nisan 2024 tarihleri arasındaki dönemde Ukraynalı göçmenler için harcanan paranın 40 milyon Euro olduğunu yazdı.

Bu harcamalarının büyük kısmının Ukraynalıların otellerde barındırılması için harcandığını belirtilirken, AB’den gelen yardım miktarının ise 6 milyon 700 bin Euro olduğunu vurguladı.