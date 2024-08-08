Rus işgalinin ardından Güney Kıbrıs’a taşınan Ukraynalı şirketlerin buradan ayrılmaları durumunda ekonominin zarar göreceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Mali Konsey’in hazırladığı rapora dayandırdığı haberinde, Ukraynalı göçmenlerin Güney Kıbrıs’tan ev satın almış olması ve Ukraynalı çocuklar için özel sınıflar açılmış olmasına rağmen değişen konjonktüre bağlı olarak Ukraynalıların yarısının ülkelerine geri dönebileceğini ve bunun, ekonomide ciddi sonuçlar doğuracağını yazdı.

Habere göre, Mali Konsey, raporunda her ne kadar Ukrayna’da ciddi güvenlik sorunu olsa da, bazı batılı şirketlerin, Ukrayna’da faaliyetlerde bulunma ve bazı çok uluslu işletmelerin de faaliyetlerini Ukrayna’ya kaydırma veya halihazırda burada bulunan işlerini genişletme niyetinde olduklarını; bu nedenle de çok sayıda Ukraynalının, birkaç ay içinde Güney Kıbrıs’tan ayrılabileceğini kaydetti.

Haberde, Mali Konsey’in Rum Hükümeti’ne bu durumu görmezden gelmeme ve konuyla ilgili acilen tedbir alma çağrısı yapıldığı ifade edildi.