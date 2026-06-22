BBC Türkçe’nin aktardığına göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba da, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, saldırının gemide yangına neden olduğunu, 58 yaşında Mısır vatandaşı bir aşçının öldüğünü dile getirdi.

Rus yetkili, aralarında Türkiye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu sekiz denizcinin kurtarıldığını, geminin ise "ciddi hasar gördüğünü ve denize elverişliliğini kaybettiğini" söyledi.

Ukrayna donanması da Telegram'da yaptığı açıklamada, "Bu olay, Rusya Federasyonu'nun uluslararası deniz hukukunu ihlal etmeye devam ettiğini ve sivil deniz taşımacılığına tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermektedir" dedi.

Kuleba, Rusya'nın aynı gece Palau ve Belize bayrağı taşıyan gemileri de hedef aldığını, can kaybı yaşanmadığını söyledi.