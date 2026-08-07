Suriye’nin başkenti Şam’ın Ceramana Mahallesi’nde meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında patlamanın ardından bölgedeki hastanelerde hazırlıkların üst seviyeye çıkarıldığı, yaralananların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.