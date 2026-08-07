Bir organizmanın tüm genom haritasının yapay zeka ile tasarlanması ilk kez gerçekleşiyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, Stanford Üniversitesindeki bilim insanları, tamamen işlevsel olan ve laboratuvarda çoğalabilen yeni virüsler tasarlamak için yapay zekayı kullandı.

Araştırmacılar, yapay zeka sohbet robotlarının temelini oluşturan büyük dil modellerinin genetik karşılığı olan genom dil modellerini kullanarak "bakteriyofaj" adı verilen ve bakterileri enfekte eden virüsler oluşturmak için işlevsel genomlar tasarladı.

İlk kez yapay zeka kullanılarak tam genomların tasarlandığı çalışmada, bu yöntemle ortaya çıkan 16 yeni yaşayabilir virüs oluşturulurken bu virüsler bakterileri enfekte etmek üzere üretildi.

Üretilen bu virüsler laboratuvarda bir petri kabında E. coli bakterisi ile karşı karşıya getirilirken virüslerin bir kısmı iki farklı E. coli türünün direncini yenebildi.

Üretilen 16 yeni virüsün insanlara tehdit oluşturmadığı vurgulandı.

Araştırmacılar gelinen noktayı, hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek, "çok önemli bir bilimsel dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte uzmanlar, yapay zeka tasarımı virüslerin güvenlik endişeleri yarattığı konusunda da uyardı.

Yapay zeka halihazırda yeni antibiyotiklerin tasarlanmasında kullanılıyor. Ancak bu, sıfırdan yeni ve işlevsel bir virüs tasarlamaya kıyasla nispeten daha basit bir işlem.

Araştırma, "Science" dergisinde yayımlandı.