İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nın açılması ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı
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Yemen Savunma Bakanlığına bağlı Taiz Askeri Ekseni tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz yönüne füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.
Füzelerin, Taiz kentinin doğusundaki El-Huban bölgesinde bulunan Uman Dağı'ndan fırlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, füzelerin sayısı ve türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.
Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.