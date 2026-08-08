Yemen Savunma Bakanlığına bağlı Taiz Askeri Ekseni tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz yönüne füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Füzelerin, Taiz kentinin doğusundaki El-Huban bölgesinde bulunan Uman Dağı'ndan fırlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, füzelerin sayısı ve türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.