Uganda'nın başkenti Kampala'da, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında, çöp toplama alanının çökmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasiita, 9 Ağustos'ta şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında çöken Kiteezi bölgesindeki çöp toplama sahasındaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Nakasiita, alanda toprak altında kalan 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yağışlar nedeniyle çalışmaların henüz tamamlanamadığını belirtti.

Dik eğimli bir alanda bulunan Kiteezi çöp sahasına, çöp karıştıran kişilerin sık sık gittiği ifade ediliyor.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Akla gelen ilk soru: İnsanların böyle tehlikeli bir yığının yakınlarında yaşamasına kim izin verdi?" ifadesini kullandı.

Museveni, konuya ilişkin soruşturma başlatılması talimatı ver