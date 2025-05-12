Devlet Üretme Çiftliği (DÜÇ), kasaplık hayvan satışı yapacak.

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde 50 baş kasaplık kuzu, 25 baş kasaplık koyun, 5 baş kasaplık koç Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde ise 40 baş kasaplık keçi ve 5 baş kasaplık teke kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak.

Taban fiyatları ise, kuzu 299TL/Kg, koyun 180 TL/Kg, koç 190 TL/Kg, keçi 180 TL/Kg ve Teke 180 TL/Kg olarak belirlendi.

Açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği kaydedilirken, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı vurgulandı.

Ödemeler, peşin ya da banka teminatlı çek ile yapılabilecek. Kasaplık hayvanlar ilgili çiftliklerde görülebilecek ve tekliflerin en geç 13 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.

İhaleyi kazananlar, en geç 16 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları almak zorunda olacak. Belirtilen tarihe kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecek.