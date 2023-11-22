Uganda'da ciltte kızarıklığa yol açan ve henüz teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

The Daily Monitor'un haberine göre, ülkenin Kyotera bölgesinde son 2 haftada ciltlerinde kızarıklık belirtisi gösteren 12 kişi yaşamını yitirdi.

Henüz teşhis edilemeyen hastalıkla ilgili Uganda Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Yerel sağlık çalışanları, hastaların cildinde görülen kızarıkların büyüdüğünü ve birkaç gün sonra da hayatlarını kaybettiğini aktardı.

Ölen kişilerin ciltlerinden örnekler alınırken, yapılan ilk test sonuçlarında hastalığın Ebola, Marburg ya da Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü olmadığı saptandı.