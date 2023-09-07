Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığının, “Sias” atış alanında devrilen ve içerisindeki üç RMMO askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza konusunda soruşturma başlatıldığını açıkladığı haber verildi.
Kaza sonucu, araçta bulunan 4 kişiden 3’ünün hafif şekilde yaralandığını yazan Haravgi gazetesi, “Sias” atış alanındaki planlı tatbikat esnasında “Mercedes” marka jeep’in atış alanı içerisindeki yolda giderken yoldan çıktığını ve devrildiğini kaydetti.
Haberde, aracın hangi şartlar altında devrildiğinin araştırıldığı ifade edildi.