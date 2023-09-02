Bağımsızlık Yolu, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı. Eylemde KKTC’nin tanınması politikaları eleştirildi.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, eylemde Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, yaklaşık 3 yıl önce KKTC vaadiyle Cumhurbaşkanlığı görevine gelen Ersin Tatar’ın KKTC’yi tanıtma konusunda “bir arpa boyu yol” kat etmediğini savundu.

Baraka Kültür Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Pınar Piro tarafından okunan ortak açıklamada da Kıbrıs’ın kuzeyinde hayatın giderek daha belirsiz, kaotik ve içinden çıkılmaz bir hal aldığını iddia etti.

Açıklamada, “Kamu emekçileri, özel sektör çalışanları, esnaf, meslek sahipleri ve küçük üretici her geçen gün daha da fakirleşmektedir” iddiasına da yer verildi.

Eşit egemenlik ve KKTC’nin tanınması politikalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’dan konuyla ilgili açıklama yapılması talep edildi.

Eylemi düzenleyen üç örgütün de federasyon temelini desteklediği kaydedilen açıklamada, bunun nedeninin federal temelde bir çözümün tanınmama sorunu ve adanın bölünmüşlüğünü ortadan kaldıracak olması olduğu kaydedildi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu alamayan Kıbrıslı Türklerin günlük yaşantılarında pek çok mağduriyetle yüzleştiği belirtildi.

Açıklamada, KKTC’nin devlet olarak kabul göremeyeceğinin iyi bilindiğini için KKTC’yi tanıtmak için çalışılmadığı ileri sürüldü.