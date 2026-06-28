Polis, uyuşturucu operasyonunda yaşları 31 ile 47 arasında değişen üç kişiyi tutukladı. Zanlılardan biri Çatalköy’de saksıya ektiği hintkenevirini sularken, ikisi de Gazimağusa'da otel odasında yakalandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Çatalköy'de dağlık arazide saksılara ektiği hintkeneviri türü 4 kök bitkiyi sularken suç üstü tespit ettiği 47 yaşındaki İ.Ö.’yü (E) tutukladı.

Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Gazimağusa’da da uyuşturucu operasyonu yaptı. 41 yaşındaki M.T. (E) ile 31 yaşındaki İ.T.’nin (E) otel odasında yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 16 kağıt parçası, 2 ucu yanık sarma sigara, 2 cam pipo, yaklaşık yarım gram methamphetamine türü uyuşturucu, 99 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Söz konusu şahıslar tutuklanırken polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.